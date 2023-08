Hudson Pacific Properties, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société exerce ses activités par le biais de trois segments, à savoir les immeubles de bureaux, les studios et les activités de l'entité de gestion. Elle se concentre sur l'acquisition, le repositionnement, le développement et l'exploitation de propriétés de bureaux et de studios dans les sous-marchés du nord et du sud de la Californie, du nord-ouest du Pacifique et de l'ouest du Canada. Le portefeuille de la société comprend des immeubles de bureaux et des studios, qui comprennent des bureaux et des installations de production de soutien. Elle possède également des espaces de bureaux et résidentiels non aménagés. Les immeubles de bureaux de la société sont situés dans le nord et le sud de la Californie, le nord-ouest du Pacifique et l'ouest du Canada. Son portefeuille de studios se compose de trois propriétés qui sont situées au cœur d'Hollywood en Californie du Sud. Elle possède également Washington 1000, un site de développement de bureaux. Sa filiale Quixote Studios, LLC est un fournisseur de services de scène sonore et de production.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial