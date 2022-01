PlantX Life Inc. inaugure le café et le magasin novateurs Xmarket à Hudsons Bay Rideau

La Compagnie de la Baie d'Hudson et PlantX Life Inc. ont annoncé l'ouverture du XMarket Café au Rideau de la Baie d'Hudson à Ottawa. Ce café 100 % végétal propose des boissons végétaliennes soigneusement préparées et des aliments à base de plantes dont les ingrédients proviennent d'entreprises d'Ottawa, notamment la boulangerie locale Keepin' it Vegan. De plus, PlantX a ouvert des boutiques XMarket à Yorkdale et à Rideau, proposant une sélection de produits à base de plantes dans les domaines de l'épicerie, de la maison, des soins personnels, des animaux domestiques et plus encore. Conçu par les chefs et l'équipe de Matthew Kenny Cuisine, une marque de style de vie qui réunit l'art culinaire et la nutrition à base de plantes, le XMarket Café à Rideau proposera de délicieux plats pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les clients pourront profiter du XMarket Café de Rideau de 11 h à 19 h, 7 jours par semaine. Le nouveau magasin de Rideau aidera PlantX à distribuer ses produits aux clients en ligne de l'Est du Canada, y compris les acheteurs de TheBay.com Marketplace, permettant ainsi la livraison de PlantX le jour même dans la région d'Ottawa, ainsi que l'expédition accélérée des produits PlantX dans tout le Canada. En centralisant davantage ses opérations canadiennes, PlantX fait progresser sa croissance numérique et technologique, tandis que les nouvelles capacités d'exécution augmenteront les économies de coûts.