Hudson Technologies, Inc. est une société de services de réfrigération. Elle fournit des produits réfrigérants et des services aux industries du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération. Les produits et services de la société sont principalement utilisés dans les systèmes de climatisation commerciale, de traitement industriel et de réfrigération, et comprennent la vente de réfrigérants et de gaz industriels, des services de gestion des réfrigérants consistant principalement en la récupération des réfrigérants et des services RefrigerantSide effectués sur le site d'un client. Les services RefrigerantSide consistent à décontaminer les systèmes pour éliminer l'humidité, les huiles et autres contaminants afin de rétablir la capacité nominale des systèmes. En outre, le service SmartEnergy OPS de la société est un service Web de surveillance continue en temps réel applicable aux systèmes de réfrigération et autres systèmes énergétiques d'une installation. Les services Chiller Chemistry et Chill Smart de la société sont également des offres de services prédictifs et de diagnostic.

Secteur Equipements et composants électriques