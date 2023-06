Goldman relève l'objectif d'Hugo Boss à 78,30 euros - 'Neutre'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a relevé son objectif de cours pour Hugo Boss de 71,70 à 78,30 euros et maintenu sa recommandation à "neutre". La forte dynamique se poursuit et il y a des chances pour de nouveaux gains de parts de marché, a écrit l'analyste Louise Singlehurst dans une réaction à la journée du marché des capitaux du groupe de mode publiée vendredi./ag/la

Publication de l'étude originale : 16.06.2023 / 06:37 / BST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------