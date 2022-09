Hugo Boss : Deutsche Bank dégrade à 'conserver'

Deutsche Bank a abaissé mardi sa recommandation sur le titre Hugo Boss, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 62 à 56 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque allemande estime que les vents porteurs qui ont soutenus l'activité du groupe de prêt-à-porter au cours des derniers sont aujourd'hui appelés à diminuer.



D'après l'établissement germanique, les avantages affichés jusqu'ici par l'entreprise - à savoir sa forte exposition à l'Europe et sa moindre présence en Chine, son implantation industrielle en Europe et en Turquie ainsi que la mise en place de mesures stratégiques, telles que le rafraîchissement des gammes 'Hugo' et 'Boss' - pourraient bien se transformer en inconvénients.



La consommation en Europe est désormais affectée par l'envolée de l'inflation, alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales tendent à se normaliser et que la dynamique commerciale suscitée par le marketing, après de premiers effets positifs, va sans doute s'essouffler, souligne DB dans sa note.



