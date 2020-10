Hugo Boss : Invest Securities ajuste son objectif de cours

14/10/2020 | 10:26

Invest Securities indique que suite à des échanges avec la société que le contrôle des coûts et la croissance seront moins fortes que nous l'anticipions sur le 2ème semestre.



' De telle sorte que notre BNA 20 est revu en baisse à -0,8E contre -0,29E. En 21/22 nos révisions de BNA sont plus modestes -3,9%/-3,9% ' précise l'analyste.



' Sous le choc d'une année 2020 avec des performances exceptionnellement dégradées, la désaffection boursière semble exagérée et le groupe constitue un cas d'investissement value dont la recovery pourra être favorisée par l'arrivée du nouveau CEO en juin 2021 ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses a relevé son objectif de cours de +0,4E, à 30,4E et confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



