Hugo Boss : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Hugo Boss, avec un objectif de cours sensiblement relevé à 33,5 euros, contre 28,4 euros précédemment, 'à la faveur de la détente de la prime de risque (-0,9 point) depuis début novembre'.



'Depuis notre dernier flash du 03/11, le titre a progressé de +31%, soutenu par l'annonce de vaccins anti covid, venant souligner la sensibilité du titre aux nouvelles favorables compte tenu de son niveau de valorisation', note le bureau d'études.



S'il révise marginalement à la baisse ses estimations pour tenir compte de restrictions sanitaires plus longues que prévu en Europe, l'analyste estime que la recovery du dossier pourra s'amplifier avec l'arrivée du nouveau CEO en juin 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.