Hugo Boss : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities relève son objectif de cours à 52,2E (contre 47,1E) et reste à neutre sur la valeur.



L'analyste estime que le groupe a publié des résultats sur le 2ème trimestre en ligne avec ses annonces préliminaires et a confirmé ses objectifs annuels.



' Si les objectifs financiers sont relativement ambitieux, (CA de 4MdsE et marge d'EBITA de 12% en 2025), les axes stratégiques semblent pertinents quoique accueillis dans l'indifférence (+0,1% hier) ' indique le bureau d'analyses.



' Dans ce contexte, nous relevons dans notre DCF notre marge d'EBITDA normative à 11% (vs 10% préc), une hypothèse conservatrice que nous avions retenu lors de notre initiation de septembre 2020 afin d'illustrer la très nette sous-évaluation du titre ' rajoute l'analyste.



