HUGO BOSS : Stifel rehausse sa cible

Aujourd'hui à 10:08 Partager

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hugo Boss tout en rehaussant son objectif de cours de 79 à 83 euros, dans le sillage de projections d'EBIT pour la maison de vêtements allemande relevées de 2% pour 2023, 5% pour 2024 et 10% pour 2025.



'Hugo Boss gagne des parts de marché significatives et se découple des tendances dans l'habillement haut de gamme sur les marchés occidentaux', salue le broker, ajoutant que la dynamique de la marge brute devrait s'améliorer au second semestre.



'Compte tenu de la forte dynamique de la marque, nous voyons les risques pour le consensus du second semestre orientés à la hausse, nonobstant l'environnement de gros actuel difficile aux Etats-Unis', estime-t-il en outre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.