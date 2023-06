Hugo Boss : Stifel reste à achat après les objectifs 2025

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 79 euros sur Hugo Boss, après la présentation par la maison de vêtements allemande de ses objectifs 2025 d'un chiffre d'affaires de cinq milliards d'euros et d'un EBIT d'au moins 600 millions.



Il souligne que ces nouvelles ambitions impliquent des croissances annuelles moyennes sur 2022-25 de 11% pour les ventes, bien au-dessus de celle anticipée pour le secteur, et d'au moins 21% pour l'EBIT, l'une des plus élevées de sa couverture.



'La fourchette-cible de marge brute d'ici 2025 a été rehaussée à 62-64%, contre 60-62%, ce qui devrait plus que compenser des investissements supplémentaires dans l'activité pour gagner encore des parts de marché', selon le broker.



