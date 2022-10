Hugo Boss : Stifel reste à achat, réduit sa cible

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hugo Boss, mais avec un objectif de cours ajusté de 69 à 66 euros, pour refléter une dévalorisation récente de l'ensemble de pairs de la maison allemande de vêtements haut de gamme.



Le broker a toutefois rehaussé légèrement ses projections de ventes et d'EBIT 2022, de 2% et 1% respectivement, pour intégrer des hypothèses plus élevées pour le troisième trimestre et des effets de changes favorables.



'Nos estimations d'EBIT (profit opérationnel) pour 2023-24 se redressent en dépit d'un abaissement de notre prévision de croissance organique pour 2023', ajoute Stifel dans le résumé de sa note de recherche.



