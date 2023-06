Hugo Boss : UBS confirme son conseil après le CMD

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 87 E suite à la journée investisseurs (CMD) organisée par le groupe.



La maison de vêtements allemande anticipe à l'horizon de 2025 un chiffre d'affaires de cinq milliards d'euros et un profit opérationnel (EBIT) d'au moins 600 millions.



L'analyste estime que l'objectif d'Hugo Boss est ambitieux mais réaliste, tout en laissant une marge de manoeuvre pour l'augmentation des marges.



' Les objectifs revus à la hausse en fonction de l'actualité impliquent une hausse de 10% par rapport au consensus 2025 ' indique UBS.



' Hugo Boss a mis à jour sa stratégie CLAIM 5 et ses prévisions à moyen terme pour 2025. Plus important encore, le chiffre d'affaires 2025 devrait atteindre 5 milliards d'euros (contre 4 milliards d'euros précédemment, consensus à 4,6 milliards d'euros, UBSe 4,8 milliards d'euros), soit un taux de croissance annuel moyen de +11% (consensus de +8%, UBSe 4,8 milliards d'euros) ' indique le bureau d'analyses.



