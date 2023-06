Hugo Boss 'à nouveau à la mode' - UBS démarre avec 'Buy'.

ZURICH (dpa-AFX) - Le redressement du fabricant de vêtements Hugo Boss ne fait que commencer, selon la grande banque suisse UBS. Selon elle, le potentiel de marge du fabricant de mode est encore sous-estimé et l'action est sous-évaluée par rapport à la concurrence. "Hugo Boss est à nouveau à la mode", écrit Susy Tibaldi dans une étude publiée mercredi. L'analyste attribue cela entre autres à une campagne efficace sur les médias sociaux au cours des dix-huit derniers mois, qui a rendu Hugo Boss plus pertinent auprès du jeune groupe cible.

Rien que sur la plateforme populaire TikTok, le fabricant de mode aurait gagné plus de followers que ses trois concurrents suivants réunis. Tibaldi loue également l'accent mis sur les vêtements de loisirs et la mode féminine, ce qui permet à Hugo Boss d'avoir une plus grande portée. Cela s'accompagne également d'une réorganisation des magasins. Par conséquent, les ventes ont augmenté plus que prévu, et ce dès la deuxième année seulement de relancement de la marque.

L'UBS intègre donc Hugo Boss dans son évaluation avec un "buy" et un objectif de cours de 87 euros. Avec cet objectif, Tibaldi estime que l'action cotée sur le MDax peut revenir au niveau de 2015. Le titre avait alors atteint son record à 120,40 euros, avant de s'effondrer à un sixième de sa valeur en mars 2020. Mercredi matin, l'action a fortement progressé en direction des 68 euros.

Par rapport à la concurrence, l'action Hugo Boss est sous-évaluée, écrit Tibaldi. Malgré une croissance du bénéfice par action supérieure à la moyenne, la décote par rapport au reste du secteur est d'environ 20 pour cent.

Le potentiel de marge du fabricant de mode est surtout sous-estimé, ce qui pourrait ouvrir un tout nouveau chapitre. Car les frais de transport se sont entre-temps normalisés, alors que Hugo Boss a augmenté les prix de ses propres produits. Selon Tibaldi, cela devrait aussi plus que compenser à l'avenir les investissements continus dans la marque et la numérisation.

Tibaldi mise également sur la prochaine journée du marché des capitaux du 15 juin, qui pourrait être un facteur de hausse pour l'action Hugo Boss. Le fabricant de vêtements pourrait relever ses objectifs au-delà des attentes actuelles. L'analyste d'UBS a confiance dans le dynamisme de la marque du groupe, même face aux vents contraires de l'économie dans son ensemble et à la morosité de la consommation, ce qui représente toutefois un risque pour ses prévisions optimistes.

Avec la note "Buy", l'UBS part du principe que le rendement total de l'action (gain de cours plus dividende) sur une période de douze mois est supérieur d'au moins six pour cent au rendement du marché attendu par l'UBS./niw/ag/mis

Institut d'analyse UBS.

Publication de l'étude originale : 06.06.2023 / 23:14 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : 06.06.2023 / 23:14 / GMT