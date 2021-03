Hugo Boss : Invest Securities n'est plus à 'achat'

Invest Securities dégrade son opinion sur Hugo Boss de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 33,5 à 33,3 euros, notant qu'en dépit de résultats annuels sous des attentes, le titre a progressé de 23% depuis le 18 janvier.



Si les restrictions sanitaires ont pesé sur le dernier trimestre 2020 et pèseront sur le premier trimestre 2021, le bureau d'études estime que les progrès en matière de vaccinations suggèrent une normalisation des conditions d'exploitation à partir du deuxième trimestre.



'Cela interviendra de concert avec l'arrivée du nouveau CEO en juin et dans un contexte où l'on peut noter l'attrait spéculatif d'Hugo Boss compte tenu de son niveau de valorisation toujours historiquement faible', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.