Jefferies : Hugo Boss 'Hold' - objectif 69 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a maintenu sa recommandation sur Hugo Boss à "conserver" avec un objectif de cours de 69 euros après les résultats définitifs et les perspectives. Les objectifs du groupe de mode sont en ligne avec les estimations du consensus et avec son hypothèse pour le chiffre d'affaires, a écrit l'analyste Kathryn Parker dans une première réaction jeudi. Elle s'attendait à ce que l'objectif de bénéfice d'exploitation (Ebit) soit plus élevé./bek/gl

