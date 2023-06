La Baader Bank relève l'objectif d'Hugo Boss à 80 euros - 'Add'.

MUNICH (dpa-AFX Broker) - Baader Bank a relevé l'objectif de cours pour Hugo Boss de 72 à 80 euros et maintenu sa recommandation à 'Add'. La dynamique du groupe de mode est meilleure que prévu, écrit l'analyste Volker Bosse dans une étude publiée vendredi après le relèvement des objectifs de l'entreprise. Malgré des vents contraires sur le marché, Boss effectue un virage réussi./ajx/la

Publication de l'étude originale : 16.06.2023 / 13:40 / CEST Première diffusion de l'étude originale : Date non précisée dans l'étude / Heure non précisée dans l'étude / Fuseau horaire non précisé dans l'étude

