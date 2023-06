RBC relève l'objectif d'Hugo Boss à 78 euros - 'Surperformance'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque canadienne RBC a relevé son objectif de cours pour Hugo Boss de 76 à 78 euros et maintenu sa recommandation à "surperformance". L'analyste Richard Chamberlain a relevé ses estimations au vu des attentes plus élevées après la journée du marché des capitaux de Metzinger. C'est ce qu'il a écrit dans une étude sectorielle publiée mardi./ag/ajx

Publication de l'étude originale : 19.06.2023 / 17:40 / EDT

Première diffusion de l'étude originale : 20.06.2023 / 00:45 / EDT