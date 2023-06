RBC surperforme Hugo Boss - objectif 76 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque canadienne RBC a maintenu sa recommandation sur Hugo Boss à "surperformance" avec un objectif de cours de 76 euros après avoir relevé ses perspectives à moyen terme. Le groupe de mode continue de bénéficier d'une forte dynamique de marché, soutenue par une demande plus robuste de vêtements de qualité, a écrit l'analyste Manjari Dhar dans une étude publiée jeudi. L'efficacité des coûts et les prix de vente élevés atténuent les vents contraires sur les marges. Le management expérimenté de Boss devrait en outre être en mesure de faire face aux vents contraires à court terme du côté de la conjoncture. Dhar voit Boss de manière positive à plus long terme également./ajx/mis/mis

