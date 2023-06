ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse UBS a maintenu son opinion sur Hugo Boss à "Buy" avec un objectif de cours de 87 euros. Les actions du groupe de mode font tout récemment partie d'une liste de 20 valeurs européennes particulièrement prometteuses dans le domaine des moyennes et petites entreprises, écrit l'équipe d'analystes de Bosco Ojeda dans une étude stratégique publiée mercredi. Comme en 2022, les grandes entreprises sont jusqu'à présent plus recherchées en 2023, une situation qui ne s'était plus produite depuis la fin des années 90. Cette année reste donc une année intéressante pour les petites capitalisations. Chez Boss, le retournement de tendance n'en est qu'à ses débuts, ce qui implique une plus grande dynamique des bénéfices et la possibilité d'une réévaluation durable./tih/ag

