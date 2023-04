Accord collectif dans l'industrie du textile et de l'habillement

BILLERBECK (dpa-AFX) - Les quelque 100 000 salariés de l'industrie allemande du textile et de l'habillement vont obtenir une augmentation de salaire. Les employeurs et le syndicat IG Metall se sont mis d'accord sur ce point dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la fédération allemande de l'industrie du textile et de la mode après 16 heures de négociations. L'accord prévoit une augmentation totale des revenus de 8,1 pour cent et une augmentation d'au moins 230 euros pour les bas salaires. En outre, des compensations d'inflation exonérées d'impôts de 1500 euros seront versées et la retraite partielle sera maintenue à des conditions améliorées pour une durée de 24 mois.

Le syndicat IG Metall avait demandé une augmentation de 8,0% sur une durée de 12 mois. "Le résultat de la convention collective représente un allègement sensible pour le porte-monnaie des salariés face à l'inflation", a déclaré samedi la négociatrice du syndicat, Miriam Bürger. Avec ce résultat tarifaire, les entreprises assurent également leur avenir. Le syndicat avait appelé à plusieurs grèves d'avertissement au cours des dernières semaines.

Selon les employeurs, la négociation collective de cette année a été l'une des plus difficiles de ces dernières décennies. Le négociateur Markus Simon a déclaré : "Malgré des idées très éloignées les unes des autres, nous avons finalement réussi à trouver un compromis après une lutte acharnée. Compte tenu de la situation tendue du secteur, avec des coûts records pour l'énergie et l'inflation la plus élevée depuis des décennies, c'était un défi particulier". La fermeture annoncée des magasins Galeria Karstadt Kaufhof et la faillite de Peek&Cloppenburg mettent actuellement les fabricants de vêtements sous une pression supplémentaire.