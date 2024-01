La banque d'affaires américaine Goldman Sachs gagne plus que prévu

NEW YORK - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a réalisé un bénéfice surprenant au dernier trimestre 2023, malgré des coûts plus élevés que prévu. Au final, l'établissement financier a réalisé un bénéfice revenant aux actionnaires de 1,9 milliard de dollars américains (1,7 milliard d'euros), comme il l'a annoncé mardi à New York. C'est plus de la moitié de plus qu'un an auparavant et plus que ce que les experts avaient estimé auparavant. Alors que les revenus d'intérêts ont diminué d'un bon tiers et que la banque d'investissement ainsi que les opérations sur les obligations, les devises et les matières premières ont également rapporté moins, Goldman a gagné nettement plus, surtout dans la gestion de patrimoine et le négoce d'actions. Cela a compensé la hausse de cinq pour cent des coûts totaux. L'action a progressé de 1,7 pour cent aux Etats-Unis, car le groupe a également obtenu de meilleurs résultats que prévu en termes de revenus globaux.

Morgan Stanley gagne moins au dernier trimestre et sur l'ensemble de l'année

NEW YORK - Un paiement de plusieurs millions de dollars aux autorités américaines a notamment plombé le dernier trimestre 2023 de la banque américaine Morgan Stanley. Le bénéfice revenant aux actionnaires au quatrième trimestre s'est élevé à 1,4 milliard de dollars américains (près de 1,3 milliard d'euros), a annoncé l'établissement financier mardi à New York. C'est 35 pour cent de moins que l'année précédente à la même période. L'accord de près d'un quart de milliard de dollars avec le ministère public américain pour mettre fin à une enquête sur des pratiques commerciales a également pesé. Sur l'ensemble de l'année, des provisions plus élevées pour d'éventuels risques de crédit ainsi que l'affaiblissement des activités d'investissement et de conseil ont également pesé sur le bénéfice. L'action était toutefois en hausse d'un bon pour cent avant l'ouverture du marché américain.

ROUNDUP 2 : Hugo Boss déçoit en 2023 avec son résultat opérationnel - chute du cours de l'action

METZINGEN - Malgré un climat de consommation morose, le distributeur de mode Hugo Boss a réalisé un chiffre d'affaires record en 2023. Le quatrième trimestre a été le plus important de l'histoire de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires. C'est surtout en Chine que Hugo Boss a gagné beaucoup de terrain en fin d'année. La transformation de la marque porte ses fruits. L'entreprise du MDax a ainsi atteint la partie supérieure de la fourchette de prévisions pour 2023, déjà relevée deux fois auparavant. Le résultat opérationnel a toutefois été plus faible que prévu et n'a pas été bien accueilli par les investisseurs en bourse. Les actions se sont alors effondrées.

ROUNDUP : Drägerwerk s'attend à une croissance plus modérée - dividende en nette hausse

LÜBECK - Le groupe de technologies médicales et de sécurité Drägerwerk ne s'attend plus qu'à une croissance modérée de son chiffre d'affaires cette année, après une nette hausse en 2023. En 2023, Drägerwerk a profité d'effets de rattrapage suite à une amélioration de la capacité de livraison ainsi qu'à une vague de demande d'appareils respiratoires en Chine au début de l'année, a annoncé le groupe lundi soir à Lübeck, à la surprise générale. Ces deux effets ont fait défaut pour l'exercice en cours. Après des pertes de cours au début de la séance, l'action est passée en hausse dans les premiers échanges de mardi. Elle a progressé d'environ deux pour cent.

Selon une étude de marché, Apple sera pour la première fois numéro un sur le marché des smartphones en 2023

NEEDHAM - Selon les calculs des études de marché, Apple a terminé pour la première fois une année en tant que premier fournisseur mondial de smartphones. Avec 234,6 millions d'iPhones, le groupe américain a détrôné Samsung de la première place en 2023, après plus de dix ans, a annoncé le cabinet d'analyse IDC dans la nuit de lundi à mardi. Samsung a vendu 226,6 millions de smartphones.

ROUNDUP : Verbio abaisse ses prévisions en raison de la faiblesse des prix de vente - l'action dégringole

LEIPZIG - Le fabricant de biocarburants Verbio revoit à la baisse ses prévisions pour l'exercice en cours. Les prix des quotas pour l'éthanol et la réduction des gaz à effet de serre (GES) restent sous pression, a annoncé l'entreprise lundi à Leipzig, peu avant la clôture du marché, à la surprise générale. En conséquence, la direction s'attend désormais à un endettement net plus élevé et à un bénéfice d'exploitation moins important que dernièrement. Le cours a déjà chuté la veille et a continué à baisser mardi.

DocMorris réalise moins de chiffre d'affaires en 2023 malgré un sprint final

STECKBORN - La pharmacie en ligne DocMorris a réalisé un chiffre d'affaires inférieur l'année dernière. Vers la fin de l'année, les ventes ont toutefois nettement augmenté. En regardant vers l'avenir, l'accent est mis sur l'e-prescription en Allemagne. Le chiffre d'affaires a baissé de 7,4 pour cent en devises locales pour atteindre 1,04 milliard de francs en 2023, a annoncé DocMorris mardi. Les chiffres ont légèrement dépassé les attentes des analystes. La rivale de Redare Pharmacy avait annoncé une baisse de son chiffre d'affaires "d'un pourcentage élevé à un chiffre".

Vodafone et Microsoft concluent un partenariat global en matière d'IA

LONDRES/REDMOND - Le groupe britannique de télécommunications Vodafone et le plus grand groupe mondial de logiciels Microsoft ont conclu un partenariat stratégique de grande envergure sur les applications de l'intelligence artificielle (IA). L'accord a une durée de dix ans, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Volkswagen dépasse Tesla sur le marché allemand des voitures électriques

FLENSBURG - L'année dernière, Volkswagen a dépassé Tesla sur le marché allemand des voitures électriques. En 2023, environ 70 600 voitures purement électriques de VW ont été immatriculées, a annoncé mardi l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur (KBA). Cela représente une augmentation de 11,7 pour cent par rapport à l'année précédente. Le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules Tesla, soit près de 63 700, était nettement inférieur à celui de l'année précédente (moins 9 pour cent). Cela n'a suffi que pour la deuxième place.

^

Autres nouvelles

-Nordex augmente ses commandes - prix stables

-Apple désactive la fonction dans les nouvelles montres américaines suite à un litige sur un brevet

-la société holding du milliardaire Kühne a un nouveau patron

-Enquêteur : un groupe de protestation voulait stopper la Bourse de Londres

-Baromètre des risques : Les entreprises ont très peur des pirates informatiques

-Sondage : la majorité veut une voiture à moins de 30 000 euros

-La mort des fermes se poursuit au ralenti en Allemagne - l'écologie se développe

-Une forte gelée nocturne rend possible la récolte de vin de glace en janvier

-La Zambie reçoit 1,4 million de doses de vaccin contre le choléra après l'épidémie

-Les associations environnementales continuent de faire front contre le terminal GNL de Rügen

-De meilleurs soins pour les patients en cas d'urgence prévus en Allemagne

-L'aéroport de Francfort en 2023 encore bien en dessous du niveau pré-Corona

-pluie de glace : L'aéroport de Munich annonce d''importantes restrictions'.

-le contrat de la présidente de HHLA Titzrath est prolongé de cinq ans

-Neige et glace : l'aéroport de Francfort s'attend à de nombreuses annulations

-Après les protestations des agriculteurs : les Verts veulent limiter le pouvoir des supermarchés

-des milliards de dollars de pertes de chiffre d'affaires dues aux marchandises de contrefaçon

-L'Esa confie le développement du nouveau 'Sentinel-2' à OHB

-Agence des réseaux : la téléphonie mobile rapide est nécessaire 'à chaque point de vente'.

-le développement de l'éolien terrestre a pris son envol en 2023

-ROUNDUP : Lutte contre les urgences surchargées - Réforme des urgences de Lauterbach

-Plus de dons d'organes - mais les chiffres restent trop bas

-L'abattoir Vion ferme son site d'Emstek

-Plus d'argent pour les employés de la plupart des banques Sparda

-Microsoft ouvre l'assistant 'Copilot' aux consommateurs

-Diess sur l'affaire du diesel : Était sûr que c'était entre de bonnes mains

-l'année dernière, beaucoup plus de nouvelles éoliennes ont été construites

-OMS : le nombre d'utilisateurs de tabac diminue dans le monde - l'Europe inquiète

-Ford veut produire en série la voiture électrique de Koln à partir de juin

-Intel sur l'usine de Magdebourg : tout se déroule comme prévu

-revendication de 910 000 nouveaux logements sociaux en Allemagne

-ROUNDUP : La CDU/CSU demande des allègements fondamentaux pour les agriculteurs°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages sur ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/jha