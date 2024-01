Hugo Boss est spécialisé dans la conception et la commercialisation de vêtements, de chaussures et d'articles de maroquinerie de luxe sous les marques Boss et Hugo. Par ailleurs, le groupe propose des accessoires et des parfums fabriqués sous licence. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente en magasins détenus en propre (63,2%) ; - distribution en gros (34,1%) ; - vente sous licence (2,7%). A fin 2018, le groupe dispose d'un réseau de 7 600 magasins dans le monde. La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Amériques (21,1%), Europe (63,8%) et Asie-Pacifique (15,1%).

Secteur Habillement et accessoires