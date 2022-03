Hugo Boss : dans le rouge après ses résultats annuels

Hugo Boss recule de 4% à Francfort, malgré la publication au titre de 2021 d'un EBIT en amélioration à 228 millions d'euros (contre -236 millions l'année précédente), pour un chiffre d'affaires en augmentation de 43% à changes constants, à 2,79 milliards.



Il ne va toutefois proposer qu'un dividende de 0,70 euro par action (après 0,04 euro pour 2020) à l'assemblée générale du 24 mai, soit un ratio de distribution de 35% du bénéfice net attribuable aux actionnaires, dans le bas de sa fourchette cible de 30-50%.



Pour 2022, la maison allemande de vêtements haut de gamme vise un EBIT en augmentation de +10 à +25%, à entre 250 et 285 millions d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires à un niveau record de 3,1 à 3,2 milliards (+10% à +15%).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.