Hugo Boss : attentes dépassées au premier trimestre

Hugo Boss a dévoilé mercredi un résultat et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu, soutenus notamment par la vigueur de son activité en Chine et une forte progression de ses ventes en ligne.



L'action du groupe allemand de confection grimpait de 5,6% en fin de matinée à la Bourse de Francfort, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice MDAX des valeurs moyennes allemandes, en progression de 0,8%.



La perte nette de la maison allemande de prêt-à-porter s'est limitée à huit millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec un manque à gagner de 18 millions d'euros un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient plutôt une perte de l'ordre de 30 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires trimestriel a, lui, reculé de 10% à 497 millions d'euros, alors que le consensus prévoyait un repli de l'activité de l'ordre de 20%.



Si la croissance des ventes en ligne a nettement accéléré en ressortant à 72% sur le trimestre, les analystes mettent surtout en évidence le dynamisme du groupe dans l'habillement 'casual' (mode pour les loisirs), un segment dans lequel l'enseigne entend se développer.



Hugo Boss a confirmé par ailleurs ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant toujours sur un redressement du chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.