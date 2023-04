Hugo Boss : soutenu par des propos de broker

Hugo Boss gagne près de 2% à Francfort, sur fond de propos positifs de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 68 à 74 euros, dans le sillage d'hypothèses de profit opérationnel pour 2023-24 rehaussées de 3%.



'Boss gagne des parts de marché significatives sur les marchés occidentaux, la Chine rebondit et la marge brute devrait bénéficier de vents favorables de coûts en modération visible au second semestre 2023', estime le broker.



