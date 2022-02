Hugo Boss : soutenu par un relèvement de broker

Hugo Boss grimpe de plus de 4% et surperforme sensiblement la tendance à Francfort, soutenu par un relèvement de conseil chez Stifel de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 70 euros, sur le titre de la maison d'habillement allemande.



Outre une dynamique de ventes en accélération observée au dernier trimestre 2021, le broker estime notamment que 'les gains de parts de marché devraient accélérer avec une rénovation de marque maintenant en magasins, soutenue par une campagne marketing vigoureuse'.



