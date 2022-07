Hugo Boss : titre en hausse, un broker relève sa cible

Hugo Boss a gagné plus de 2% à Francfort aujourd'hui, porté par une analyse de Jefferies qui a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 58 à 64 euros, après une annonce préliminaire surprise de chiffres solides pour le deuxième trimestre, ayant battu significativement le consensus.



Le broker met en avant un relèvement subséquent par la maison allemande de vêtements haut de gamme de ses objectifs, impliquant un profit opérationnel (EBIT) pour 2022 supérieur de 11% en milieu de fourchette-cible.



'Nous voyons des preuves que la relance de la marque fonctionne et nous nous attendons à une surperformance par rapport à ses pairs, bien que dans un climat plus difficile imminent', ajoute Jefferies, dans le résumé de sa note.





