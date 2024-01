Hugo Boss : ventes en hausse de 10% au 4e trimestre

Le 16 janvier 2024 à 11:25 Partager

Hugo Boss annonce que ses ventes ont atteint 1177 ME au 4e trimestre, en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt (et +13% à taux de change constant).



Dans le même temps, l'EBIT du 4e trimestre a progressé de 17%, pour atteindre 121 ME.



Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes s'élèvent à 4197 ME, en hausse de 15% (+18% à change constant), avec un EBIT de 410 ME, en hausse de 22%.



Daniel Grieder, le directeur général de Hugo Boss, a salué ces résultats, notamment compte tenu de l'environnement de marché mondial actuel difficile.



'Nous avons jeté des bases solides pour poursuivre notre trajectoire de conquête de parts de marché et progresser encore pour devenir l'une des 100 plus grandes marques mondiales', a-t-il indiqué.



Pour rappel, d'ici 2025, Hugo Boss vise à générer un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et un EBIT d'au moins 600 millions d'euros, soit une marge EBIT d'au moins 12 %.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.