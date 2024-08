BERLIN (dpa-AFX) - Le secteur de la mode en Allemagne se tourne ces jours-ci vers le Bangladesh avec inquiétude. Ce pays d'Extrême-Orient a récemment été le théâtre de violentes manifestations. Le gouvernement de l'ex-chef du gouvernement Sheikh Hasina, qui a depuis pris la fuite, a ordonné des couvre-feux et déployé la police et l'armée. Selon les rapports, plus de 400 personnes ont été tuées.

Le Bangladesh est, après la Chine, le principal pays importateur de vêtements pour l'industrie de la mode en Allemagne. Selon l'Office fédéral des statistiques, des marchandises d'une valeur totale de 7,1 milliards d'euros ont été importées en Allemagne en 2023. Quelles sont les conséquences de la crise au Bangladesh pour les fabricants et les distributeurs de mode ?

Le commerce s'attend à des répercussions

La fédération allemande du commerce (HDE) s'attend à des répercussions sensibles et peut-être même à une hausse des prix pour les consommateurs. "En tant que site de production important pour l'industrie mondiale de la mode, les fermetures d'usines et les interruptions de production à court terme peuvent entraîner des pénuries", a déclaré Stefan Genth, directeur général de HDE, à l'agence de presse allemande. Pour les consommateurs, cela pourrait se traduire par des prix plus élevés et une moindre disponibilité des articles de mode.

La Chambre de commerce du Bangladesh a déclaré que plusieurs usines textiles avaient récemment été pillées, détruites et incendiées. Selon le président de la Chambre de commerce germano-bangladaise, M Maksud, de nombreuses usines sont restées fermées ces derniers jours par crainte de nouvelles attaques en l'absence de forces de l'ordre.

Il craint que les clients étrangers puissent passer moins de commandes au Bangladesh si la situation ne se calme pas. De nombreux propriétaires d'usines espèrent que le gouvernement intérimaire dirigé par le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, qui a prêté serment jeudi, permettra un retour rapide à la normale.

Kik : "Nous suivons de très près la situation au Bangladesh".

Axel Augustin, directeur de la Fédération du commerce et de la distribution des chaussures et articles de cuir (BTE), estime que "si les restrictions de production devaient se prolonger, des problèmes ne sont pas à exclure pour certaines marques et certains distributeurs". "Je doute cependant que les clients s'en rendent compte, car les stocks sont pleins en début de saison". Si les températures s'y prêtent, des articles d'été pourraient éventuellement être proposés.

La fédération allemande de l'industrie du textile et de la mode n'enregistre actuellement aucune anomalie notable résultant de la situation au Bangladesh. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun retour sur des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré une porte-parole. L'association représente principalement des entreprises de mode et de textile de taille moyenne.

De nombreuses grandes entreprises, telles que Zara, Hennes & Mauritz (H&M) et Kik, font produire des quantités importantes de vêtements au Bangladesh. Interrogé à ce sujet, un porte-parole du discounter textile Kik a déclaré : "Nous suivons de très près la situation au Bangladesh". Dans cette situation tendue, la priorité absolue est le bien-être des personnes sur place, a-t-il ajouté. Les fournisseurs du Bangladesh ont indiqué que la situation s'était calmée et que les usines avaient repris leurs activités.

Selon l'entreprise, le réseau de fournisseurs de Kik comprend environ 100 usines textiles au Bangladesh. En cas d'interruption des livraisons, des solutions rapides et simples seront trouvées, a déclaré l'entreprise. Les commandes de marchandises sont planifiées à long terme et les clients peuvent donc être sûrs de trouver l'assortiment complet dans les magasins. La chaîne de mode suédoise H&M a déclaré : "Selon les dernières informations, la plupart des usines sont en train de rouvrir. La sécurité reste une priorité".

Hugo Boss et Intersport veulent à nouveau produire davantage en Europe

Le Bangladesh est depuis des années l'un des principaux fournisseurs de vêtements, mais récemment, il est devenu de plus en plus important pour le monde de la mode et le commerce en Allemagne, comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral des statistiques. La part du Bangladesh dans les importations est passée de 12% en 2013 à plus de 20% récemment.

Le pays d'Asie du Sud compte près de 4000 usines textiles qui emploient plus de quatre millions de travailleurs, principalement des femmes. C'est ce que révèlent les chiffres de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh. Le secteur génère plus de 46 milliards de dollars par an, soit plus de 80% du volume total des exportations du pays. La plupart des textiles sont expédiés vers les États-Unis et l'Europe.

Que fait l'industrie de la mode locale pour atténuer sa dépendance à l'égard de certains sites en cas de crise ? Pour minimiser le risque de pénurie d'approvisionnement, les détaillants et les fabricants ont déclaré s'être de plus en plus diversifiés dans leur production et s'être répartis sur plusieurs pays fournisseurs différents. L'objectif est de garantir l'approvisionnement.

Plusieurs distributeurs ont récemment annoncé leur intention de délocaliser leur production hors d'Asie. Le groupe de mode Hugo Boss veut à nouveau faire produire davantage en Europe et en Amérique. L'envoi de marchandises d'un continent à l'autre n'est plus d'actualité, a-t-on expliqué. Un autre motif serait les tensions géopolitiques et, par conséquent, la tentative d'éviter les dépendances.

Le groupe de distribution d'articles de sport Intersport veut également faire produire ses propres marques moins en Extrême-Orient, mais davantage en Europe et en Afrique du Nord. La raison invoquée est une livraison plus rapide et une plus grande indépendance vis-à-vis de l'Asie. En outre, l'entreprise souhaite soutenir la production en Europe /cr/DP/zb.