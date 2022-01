La valeur du jour en Europe Hugo Boss finit l'année en beauté

Hugo Boss gagne 1,7% à 53,7 euros à Francfort soutenu par des résultats 2021 préliminaires nettement supérieurs à ses attentes comme à celles du consensus. Le groupe de mode allemand a pleinement bénéficié de la réouverture de 98% de son réseau de boutiques en propre et d'une forte croissance des ventes en ligne. Dans le sillage d'un troisième trimestre prometteur, le chiffre d'affaires du quatrième a bondi de 51% à taux de change constant pour atteindre 906 millions d'euros. Les ventes dépassent même de 12% celles enregistrées en 2019, époque où le Covid commençaient à peine à sévir en Asie.



Les analystes tablaient en moyenne sur 858 millions. Dans son communiqué, le groupe de luxe précise que les ventes en ligne représentent désormais 20% de ses ventes totales.



Il ajoute que l'Ebit est attendu pour ce dernier trimestre à 100 millions d'euros contre un consensus de 79 millions.



Sur l'ensemble de 2021, le chiffre d'affaires Hugo Boss devrait afficher un gain de 43% à taux de change constant, soit un recul de seulement 1% par rapport à 2019. L'Ebit 2021 ressortirait à 228 millions contre une perte de 236 millions un an plus tôt et un résultat positif de 344 millions en 2019. Le marché, lui, table sur 207 millions. La marge devrait atteindre 8,1%.



Il faudra attendre le 10 mars pour les résultats définitifs et les prévisions 2022.