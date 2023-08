Quelques mois seulement après avoir commencé sa carrière d'animatrice de ventes en ligne en janvier, Zhang Jinyu, 28 ans, ancienne mannequin et blogueuse titulaire d'une maîtrise en gestion de la mode, a accumulé des centaines d'heures de diffusion en travaillant avec des marques telles que YSL Beauty.

Une journée dans la vie d'un animateur de livestreaming comme Zhang peut comprendre plus de six heures de conversation presque ininterrompue avec la caméra, du temps passé à se coiffer, à se maquiller et à faire des comptes rendus après la diffusion.

Malgré cet emploi du temps chargé, Zhang fait partie des millions de jeunes Chinois, confrontés à un taux de chômage record de plus de 21 % chez les jeunes, qui tentent de créer des succès de vente par livestreaming sur des plateformes telles que Tmall et Taobao d'Alibaba et Douyin de Bytedance, le site chinois frère de TikTok.

"Pour le livestreaming, le seuil d'entrée dans le secteur est très bas. Je peux prendre mon téléphone et faire du livestreaming", a déclaré M. Zhang.

"Il est difficile de se démarquer. Ce secteur est très compétitif, mais si vous persévérez, vous pouvez vous améliorer de plus en plus. Je pense que ma capacité à me démarquer dépend uniquement de ma mentalité et de mes compétences.

Zhang n'est pas la seule à vouloir faire de l'animation de flux vidéo une carrière.

Une enquête menée le mois dernier auprès de plus de 10 000 jeunes sur la plateforme de médias sociaux Sina Weibo a révélé que plus de 60 % d'entre eux se disaient intéressés par un travail d'influenceur sur Internet ou d'animateur de livestreaming.

Selon iResearch, le secteur du livestreaming emploiera 1,23 million d'animateurs d'ici à 2020, et le boom des ventes de livestreams à l'ère de la pandémie a permis au secteur de générer 480 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Chine l'année dernière.

Pour faciliter un paysage du livestreaming de plus en plus professionnel et compétitif, des agences ont vu le jour pour former des écuries de jeunes animateurs et mettre en relation des présentateurs appropriés avec des marques.

Zhang travaille avec l'agence Romomo, basée à Shanghai, une branche du partenaire de marque Buy Quickly, qui aide à mettre en relation des entreprises telles que Lancome et Under Armor avec ses 150 animateurs à temps plein.

"Aujourd'hui, le livestreaming est l'une des méthodes de communication les plus importantes pour les marques internationales avec lesquelles nous travaillons", explique Shining Li, vice-président de Romomo. "Il ne fait pas qu'augmenter les ventes, il aide aussi les marques à promouvoir leurs valeurs et leurs produits d'une manière très efficace."

En effet, la façon dont les marques abordent le livestreaming en Chine a rapidement évolué. Alors que l'objectif initial était de réaliser des ventes massives grâce à des rabais importants, l'objectif est désormais de raconter des histoires et de susciter l'engagement des consommateurs à plus long terme.

Pour Shi Jianing, 28 ans, animatrice de livestream, l'établissement d'une relation avec les consommateurs avec lesquels elle communique pendant les sessions de diffusion pour des marques telles que Hugo Boss est la clé du succès des ventes.

"Nous sommes comme des amis des consommateurs", dit-elle. "Si vous pouvez communiquer avec une certaine affinité personnelle, cela crée une sorte de confiance, et cette relation incite le consommateur à conclure la vente. (Reportage de Casey Hall ; rédaction de Robert Birsel)