Huhtamaki Oyj est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'emballages en papier, en carton et en plastique. Le CA par marché se répartit comme suit : - restauration hors foyer (59,7%) : emballages et vaisselles à usage unique destinés aux professionnels de la restauration rapide et de la distribution automatique. Le CA par zone géographique se ventile entre Amérique du Nord (58,5%) et Europe-Asie-Océanie (41,5%) ; - industrie agroalimentaire et biens de consommation courante (40,3%) : emballages flexibles, films, emballages en fibre moulée, etc. destinés au conditionnement des produits alimentaires, cosmétiques, ménagers, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (1,8%), Etats-Unis (34,9%), Allemagne (10,5%), Royaume Uni (7,8%), Inde (6,3%), Turquie (4,2%), Australie (4,2%), Thaïlande (3,8%), Pologne (3%), Afrique du Sud (2,8%), République Tchèque (2,5%) et autres (18,2%).

Secteur Emballages papier