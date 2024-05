Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd, anciennement Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la conception, la production et la vente de produits électroniques automobiles. Les principales activités de l'entreprise sont les cockpits intelligents, la conduite intelligente et les services connectés à Internet. Les produits pour cockpits intelligents comprennent les systèmes d'infodivertissement embarqués, les systèmes d'affichage des informations de conduite, les terminaux d'affichage, les systèmes d'information et de contrôle de la carrosserie et d'autres systèmes. Les produits de services connectés à l'internet comprennent la technologie OTA (Over-the-Air Technology) au niveau du véhicule, la sécurité du réseau et le logiciel Blue Whale OS3.0 pour les terminaux. L'entreprise vend ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques