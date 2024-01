Hulic Co Ltd est une société basée au Japon, principalement engagée dans le secteur de l'immobilier et de l'assurance. Elle opère à travers deux secteurs d'activité. Le segment immobilier comprend trois types d'activités. L'activité de location immobilière gère environ 250 propriétés locatives (à l'exclusion des biens immobiliers à vendre) qui sont détenues et gérées principalement près des gares dans les 23 quartiers de Tokyo. L'activité de développement immobilier est réalisée en fonction des caractéristiques de l'emplacement du bien. L'activité de gestion d'actifs est chargée de la gestion des actifs. Elle propose également des services de location de biens immobiliers, de gestion d'immeubles et de nettoyage. Le secteur de l'assurance est engagé dans des activités d'agence d'assurance non-vie telles que l'assurance incendie et l'assurance automobile, l'assurance vie telle que l'assurance à durée déterminée et l'assurance mixte, et des activités de sollicitation. Elle est également engagée dans les travaux de conception, de réparation et de construction de bâtiments en propriété, la gestion d'hôtels et d'auberges et la production agricole au Vietnam.

Secteur Développement et opérations immobilières