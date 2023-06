Humacyte, Inc. : Cantor Fitzgerald favorable sur le dossier

Humacyte, Inc. (Humacyte), anciennement Alpha Healthcare Acquisition Corp, est une société de plateforme biotechnologique en phase clinique qui développe des tissus humains bio-ingénierie universellement implantables à l'échelle commerciale. La société utilise sa plate-forme technologique pour concevoir et fabriquer des vaisseaux acellulaires humains (HAV). Ces vaisseaux sont conçus pour être implantés chez n'importe quel patient sans induire de réaction à un corps étranger ou entraîner un rejet immunitaire. L'entreprise développe un portefeuille (ou armoire) de vaisseaux acellulaires humains de différents diamètres et longueurs. Le cabinet de VHA offre une solution de traitement dans divers domaines cliniques sur le marché de la réparation, de la reconstruction et du remplacement des vaisseaux, y compris les traumatismes, l'accès AV pour l'hémodialyse, la maladie artérielle périphérique (MAP) et le pontage aorto-coronarien (CABG). En outre, la société développe des VHA pour la chirurgie cardiaque pédiatrique et l'administration de thérapies cellulaires, notamment la transplantation de cellules d'îlots pancréatiques pour traiter le diabète de type 1.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale