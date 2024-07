Pluristyx a annoncé un accord de licence avec Humacyte, Inc. Humacyte a obtenu une licence pour la gamme de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) PluriBank de qualité clinique de Pluristyx comme matériel de départ pour la fabrication de cellules productrices d'insuline pour leur produit candidat BioVascular Pancreas (BVP). Ce partenariat comprend l'accès à la plateforme révolutionnaire panCELLa ? de Pluristyx qui permet la génération de cellules "hypoimmunes" pour l'implantation clinique.

Les iPSC PluriBankMC sont dérivées de donneurs conformes à la réglementation, caractérisées de façon approfondie, puis étendues et mises en banque pour assurer la pureté, l'identité et l'intégrité génétique pour la sécurité des patients, disponibles avec des modifications personnalisées et les modifications FailSafe®MC et iACTMC exclusives de Pluristyx, dans le but d'améliorer la sécurité des patients.

de Pluristyx, dans le but d'améliorer la sécurité et l'efficacité. L'accord de licence permet à Humacyte d'accéder aux lignées cellulaires PluriBank ? de Pluristyx pour les appliquer à leur programme de développement BioVascular PancreAS.

Pluristyx procède également à l'édition de gènes cliniques personnalisés sur la lignée iPSC afin de générer une lignée universellement applicable pour tous les patients. Le BVP est conçu pour révolutionner le traitement du diabète de type 1 en permettant l'administration et la survie d'îlots producteurs d'insuline à l'intérieur du corps. Le vaisseau d'ingénierie tissulaire acellulaire et le BVP sont des produits expérimentaux dont la vente n'a pas été approuvée par la Food and Drug Administration ou tout autre organisme de réglementation international.