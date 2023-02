Les tenants et aboutissants des "produits chimiques éternels" alors que l'UE envisage une interdiction totale

Que sont les PFAS, pourquoi leur utilisation est-elle si répandue et quels sont les risques pour l'homme et l'environnement ?

QUE SONT LES PFAS ?

Selon la définition, les PFAS - ou substances per- et polyfluorées - sont une classe de produits chimiques synthétiques comprenant entre 4 000 et 9 000 substances environ.

L'initiative de cinq pays visant à faire entrer en vigueur une interdiction à l'échelle de l'UE dès 2026 donne une définition large des PFAS, couvrant au moins 10 000 composés qui contiennent des liaisons entre des atomes de carbone et de fluor, l'une des liaisons les plus fortes de la chimie organique.

Ils peuvent prendre des formes solides, liquides ou gazeuses. Mais selon Chemservice, un cabinet de conseil sur la réglementation des produits chimiques, seules 256 de ces substances sont commercialement pertinentes au niveau mondial.

QUELLE EST L'AMPLEUR DE LEUR UTILISATION ?

Le dossier de proposition de l'UE mentionne 14 secteurs industriels concernés par l'interdiction et un groupe de pression de fabricants et d'utilisateurs de PFAS a déclaré que les PFAS sont utilisés dans des industries telles que l'aérospatiale, l'agriculture, la manipulation des aliments, la construction, l'électronique, les soins de santé, l'automobile, les énergies renouvelables et les textiles.

POURQUOI LES PFAS SONT-ILS SI OMNIPRÉSENTS ?

Leur capacité à rendre les matériaux résistants à la chaleur extrême, à la corrosion et aux produits chimiques agressifs ont fait des PFAS des candidats idéaux pour entrer dans les pièces à usage intensif des systèmes d'armement, des avions, des machines et des installations industrielles.

Les propriétés hydrofuges et antisalissures des PFAS se maintiennent au fil du temps, ajoutant une durabilité à long terme aux matériaux de construction, aux pièces automobiles et aux tissus.

POURQUOI LES PFAS S'ACCUMULENT-ILS DANS L'ENVIRONNEMENT ?

Les fortes liaisons carbone-fluor empêchent les molécules PFAS de se décomposer ou de se briser longtemps après leur durée de vie utile dans les produits commerciaux, ce qui fait qu'elles s'accumulent dans les sols et circulent globalement dans l'eau et l'atmosphère.

Certaines molécules non-PFAS, comme les agents de refroidissement largement utilisés pour les réfrigérateurs commerciaux, se décomposent ensuite en PFAS plus durables lorsqu'elles sont libérées dans l'environnement.

QUELS SONT LES RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX PFAS ?

Les tests sur les animaux ont révélé des liens possibles avec des conditions telles que le cancer, les dommages au foie, le dysfonctionnement hormonal et un système immunitaire plus faible.

Bien que les effets nocifs exacts restent flous et nécessitent davantage de recherches, la principale préoccupation exprimée par les scientifiques est que ces effets, aussi petits soient-ils, peuvent s'accumuler au fur et à mesure que les PFAS s'accumulent dans l'environnement et dans le corps humain au fil du temps.

QUELLES SONT LES ALTERNATIVES ?

La recherche d'alternatives est aussi variée que les différentes utilisations et il n'existe pas de substitut unique. De nombreuses entreprises ont effectué des recherches sur les alternatives mais dans de nombreux cas, aucun substitut n'est disponible.

L'interdiction proposée par l'UE accordera des délais de grâce plus longs, pouvant aller jusqu'à 12 ans, pour les produits importants pour lesquels les travaux sur les matériaux de substitution en sont à leurs débuts.

L'industrie chimique a déclaré que l'utilisation de matériaux alternatifs pose souvent des compromis dans la conception du produit au détriment de la durabilité, de la sécurité, de l'efficacité des ressources ou de la fréquence d'entretien.