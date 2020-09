Humana Inc. : La tendance devrait reprendre ses droits 15/09/2020 | 08:38 achat En attente

Cours d'entrée : 403.63$ | Objectif : 427$ | Stop : 390$ | Potentiel : 5.79% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 427 $. Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 38% à l'horizon 2022.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 310.3 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 422.02 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 427.77 USD.

Sous-secteur Systèmes de soins de santé - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HUMANA INC. 10.13% 53 397 UNITEDHEALTH GROUP 2.55% 286 507 ANTHEM, INC. -12.06% 64 896 CIGNA CORPORATION -17.18% 62 189 CENTENE CORPORATION -7.40% 32 705 MOLINA HEALTHCARE, INC. 32.12% 10 012 MAGELLAN HEALTH, INC. -3.28% 1 893

Données financières USD EUR CA 2020 75 191 M - 63 202 M Résultat net 2020 2 952 M - 2 481 M Dette nette 2020 1,56 M - 1,31 M PER 2020 18,2x Rendement 2020 0,67% Capitalisation 53 397 M 53 397 M 44 883 M VE / CA 2020 0,71x VE / CA 2021 0,65x Nbr Employés 46 000 Flottant 66,4% Prochain événement sur HUMANA INC. 14/09/20 Morgan Stanley Global Healthcare Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 447,29 $ Dernier Cours de Cloture 403,63 $ Ecart / Objectif Haut 32,1% Ecart / Objectif Moyen 10,8% Ecart / Objectif Bas -2,14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bruce Dale Broussard President, Chief Executive Officer & Director Kurt J. Hilzinger Chairman Brian A. Kane Chief Financial Officer & Senior Vice President Brian P. LeClaire Chief Information Officer & Senior Vice President Sam Deshpande SVP, Chief Risk & Technology Officer