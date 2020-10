Humana Inc. : Les acheteurs reviennent 12/10/2020 | 17:43 achat En cours

Cours d'entrée : 435.24$ | Objectif : 460$ | Stop : 425$ | Potentiel : 5.69% Humana Inc. a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 460 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 38% à l'horizon 2022.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.76 fois son chiffre d'affaires.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 319.68 USD.

Points faibles La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Systèmes de soins de santé - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HUMANA INC. 18.26% 57 341 UNITEDHEALTH GROUP 11.52% 311 558 ANTHEM, INC. -2.52% 74 046 CIGNA CORPORATION -13.74% 64 774 CENTENE CORPORATION 2.12% 37 202 MOLINA HEALTHCARE, INC. 46.81% 11 813 PROGYNY, INC. 5.25% 2 484 MAGELLAN HEALTH, INC. -0.66% 1 967 -

Franck Morel Suivre Franck Morel © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 75 154 M - 63 631 M Résultat net 2020 2 569 M - 2 175 M Dette nette 2020 1,56 M - 1,32 M PER 2020 23,2x Rendement 2020 0,61% Capitalisation 57 341 M 57 341 M 48 549 M VE / CA 2020 0,76x VE / CA 2021 0,69x Nbr Employés 46 000 Flottant 66,4% Prochain événement sur HUMANA INC. 14/10/20 Everbridge Road to Recovery Virtual Leadership Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 450,88 $ Dernier Cours de Cloture 433,44 $ Ecart / Objectif Haut 23,2% Ecart / Objectif Moyen 4,02% Ecart / Objectif Bas -8,87% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bruce Dale Broussard President, Chief Executive Officer & Director Kurt J. Hilzinger Chairman Brian A. Kane Chief Financial Officer & Senior Vice President Brian P. LeClaire Chief Information Officer & Senior Vice President Sam Deshpande SVP, Chief Risk & Technology Officer