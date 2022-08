Humana Inc. : Morgan Stanley confirme sa recommandation neutre

Données financières USD EUR CA 2022 93 035 M - 90 560 M Résultat net 2022 2 679 M - 2 607 M Dette nette 2022 5 581 M - 5 432 M PER 2022 22,8x Rendement 2022 0,64% Capitalisation 60 999 M 60 999 M 59 376 M VE / CA 2022 0,72x VE / CA 2023 0,65x Nbr Employés 95 500 Flottant 63,6% Graphique HUMANA INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HUMANA INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Dernier Cours de Clôture 482,00 $ Objectif de cours Moyen 528,52 $ Ecart / Objectif Moyen 9,65% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Bruce Dale Broussard President, Chief Executive Officer & Director Susan M. Diamond Chief Financial Officer Kurt J. Hilzinger Chairman Sam Deshpande Chief Information Officer Alefiyah Mesiwala Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HUMANA INC. 3.91% 60 999 UNITEDHEALTH GROUP 8.01% 508 808 ANTHEM, INC. 2.93% 114 504 CIGNA CORPORATION 19.91% 87 364 CENTENE CORPORATION 12.83% 53 929 MOLINA HEALTHCARE, INC. 3.03% 19 041