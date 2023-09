Humana a intenté vendredi un procès au gouvernement américain pour bloquer une politique de l'administration Biden qui permettrait à Medicare de récupérer des milliards de dollars de paiements aux assureurs.

La plainte déposée devant un tribunal fédéral indique que les Centers for Medicare and Medicaid Services "n'ont même pas essayé" de justifier leur approche plus agressive pour déterminer si les plans privés Medicare Advantage pour les personnes âgées de 65 ans et plus ont été surpayés.

L'action en justice intentée par Humana remet en cause une

règle

annoncée le 30 janvier, qui permettrait au gouvernement de récupérer des paiements lorsque des audits révèlent des frais pour des diagnostics qui ne figurent pas dans les dossiers médicaux des patients.

L'administration a déclaré que le renforcement de la surveillance pourrait aider le gouvernement à collecter jusqu'à 4,7 milliards de dollars sur 10 ans.

Humana a déclaré que cette règle était "arbitraire et capricieuse" et qu'elle menaçait "des conséquences imprévisibles pour les organisations Medicare Advantage et les millions de personnes âgées qui dépendent du programme Medicare Advantage pour leurs soins de santé".

La CMS fait partie du ministère américain de la santé et des services sociaux. L'agence n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Humana a déposé sa plainte auprès du tribunal de première instance du district nord du Texas, qui s'est montré favorable, ces dernières années, à certaines contestations de l'élaboration des règles fédérales.

L'affaire a été confiée au juge de district Reed O'Connor, un juge de Fort Worth qui a déjà déclaré que la loi sur la protection des consommateurs était en vigueur.

inconstitutionnelle

tout ou partie de la loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d'Obamacare. (Reportage de Jonathan Stempel à New York et de Leroy Leo à Bengaluru ; Rédaction de Richard Chang)