La valeur du jour à Wall Street - Humana : lourde sanction après son profit warning

Le 18 janvier 2024 à 16:35 Partager

L'assureur santé Humana dévisse de 10,87% à 399,11 dollars, sanctionné pour avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Au sein du Dow Jones, son concurrent UnitedHealth ferme la marche de l'indice en perdant 3,84%. Dans un document déposé auprès du gendarme financier américain, la Sec, Humana a prévenu qu'il tablait désormais sur un bénéfice par action ajusté 2023 d'environ 26,09 dollars contre une prévision précédente d'au moins 28,25 dollars par action.



L'assureur santé a expliqué que les coûts médicaux inhérents au quatrième trimestre se sont révélés plus élevés que prévu et que ceux-ci pourraient affecter ses prévisions 2024.



Sur les trois derniers mois de 2023, le ratio du montant des prestations médicales relativement aux primes perçues devrait s'élever à 91,4% contre une prévision de 89,5%. Sur l'ensemble de 2023, ce ratio est attendu à 88% contre 87,5% auparavant.



Humana souligne avoir travaillé avec "diligence" tout au long de l'année pour tirer parti de la taille et de l'agilité de son organisation afin de compenser les coûts médicaux élevés grâce à diverses initiatives de maîtrise des coûts administratifs, de productivité et autres. "Cependant, en raison de la récurrence et de l'importance des dernières tendances émergentes, la société n'a pas été en mesure de compenser la totalité des coûts médicaux plus élevés que prévu, qui ont continué à augmenter jusqu'à la fin du quatrième trimestre", souligne l'assureur santé.