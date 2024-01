Humanigen, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société développe son portefeuille d'anticorps monoclonaux anti-inflammatoires et immuno-oncologiques brevetés Humaneered. Sa plateforme technologique Humaneered est une méthode de conversion d'anticorps existants (généralement murins) en anticorps humains de haute affinité conçus pour un usage thérapeutique, en particulier pour les maladies aiguës et chroniques. Son produit candidat, le lenzilumab, et son autre produit candidat, l'ifabotuzumab (iFab), sont des anticorps monoclonaux développés par Humaneered. Le lenzilumab est utilisé comme traitement de la leucémie myélomonocytaire chronique, pour la prévention de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte et comme compagnon prophylactique de certains programmes de thérapie par récepteur antigénique chimérique (CAR-T). La société a développé des cibles ou des anticorps de recherche, généralement auprès d'institutions académiques, ou en a obtenu la licence, puis a appliqué sa technologie Humaneered pour les optimiser.

Secteur Produits pharmaceutiques