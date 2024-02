humm Group Limited est une société basée en Australie, qui propose des produits de crédit à la consommation. Les marques de la société comprennent humm, humm90, Q Mastercard et FlexiCommercial. La société opère à travers quatre segments : BNPL, New Zealand Cards, Australia Cards, et Commercial and Leasing. Humm Consumer Finance (HCF) comprend le segment BNPL, qui comprend une consolidation de humm Australia, New Zealand, United Kingdom, Canada, Ireland FlexiFi et FlexiRent Ireland, bundll et hummpro ; le segment New Zealand Cards, qui comprend Farmers, Q Card, Flight Centre Mastercard ; et le segment Australia Cards, qui comprend humm90, legacy Lombard et Once ; et le segment Commercial and Leasing comprend les prêts commerciaux en Australie et en Nouvelle-Zélande et l'ancien produit de crédit-bail à la consommation. La société opère en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, au Royaume-Uni et au Canada. FlexiCommercial est une solution de financement des entreprises qui s'adresse à la fois aux acheteurs et aux vendeurs dans un large éventail de secteurs.