Hummingbird Resources PLC - producteur, développeur et explorateur d'or basé à Birmingham, Angleterre et axé sur l'Afrique de l'Ouest - Fournit une mise à jour des estimations des réserves et des ressources de la société au 31 décembre 2022. Les réserves du groupe s'élèvent à 4,03 millions d'onces d'or et les ressources du groupe à 6,95 Moz, soit une diminution nette de 98 000 onces et de 327 000 onces respectivement par rapport à l'état des réserves et des ressources de la société pour l'année 2022. En outre, la société déclare qu'elle finalise actuellement ses plans d'exploration à Kouroussa et à Yanfolila, avec le redémarrage des forages d'extension sur les gisements Gonka et Sanioumale West de Yanfolila. Des explications plus détaillées sur les plans d'exploration du groupe, y compris des mises à jour sur les forages d'extension achevés, devraient être fournies plus tard dans l'année.

