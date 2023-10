Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la distribution et la vente au détail de médicaments, de produits biologiques, de dispositifs médicaux et d'autres produits. La société est également engagée dans l'activité des hôpitaux de reproduction. L'activité de distribution pharmaceutique comprend le mode de vente pure et le mode d'allocation, principalement engagée dans les médicaments anti-tumoraux, les médicaments immunomodulateurs, les médicaments cardiovasculaires et cérébrovasculaires, les médicaments respiratoires, les médicaments antiviraux et d'autres médicaments nouveaux et spéciaux. L'activité de vente au détail de produits pharmaceutiques est principalement engagée dans les pharmacies professionnelles, se concentrant sur la vente de médicaments sur ordonnance, comprenant principalement les pharmacies de services spéciaux et les pharmacies de services directs aux patients (DTP). L'activité des hôpitaux de reproduction est principalement engagée dans le diagnostic et le traitement des maladies gynécologiques et urologiques.

Secteur Santé