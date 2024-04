Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à l'élevage de volailles, à la reproduction et à la vente de volailles, à la transformation et à la vente de volailles d'abattage, à la production et à la vente d'aliments pour animaux et d'engrais biologiques. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des volailles vivantes et des produits réfrigérés à base de poulet et de canard. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Transformation des aliments