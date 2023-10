Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériaux cathodiques pour les batteries lithium-ion. Les principaux produits de la société comprennent des matériaux cathodiques pour batteries lithium-ion, tels que le phosphate de fer lithié et les matériaux ternaires, qui sont utilisés dans la fabrication de batteries lithium-ion telles que les batteries de puissance et les batteries de stockage d'énergie, et sont finalement utilisés dans les véhicules à énergie nouvelle, le stockage de l'énergie et d'autres domaines. L'entreprise exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Chimie de spécialité