Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. a annoncé que l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2023 a approuvé l'élection de Wang Zhiyong et Qiao Yang en tant qu'administrateurs non indépendants, de Xiao Jin, Li Xinzi et Zhong Ming en tant qu'administrateurs indépendants et de Liu Ming, Liu Jiaqian et Peng Jinyuan en tant qu'actionnaires superviseurs. administrateurs non indépendants : Yu Xin, Li Aiwu, Pi Tao, Zhang Bin, Wang Zhiyong, Qiao Yang. administrateurs indépendants : Xiao Jin, Li Xinzi et Zhong Ming.

