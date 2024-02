Hundsun Technologies Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions technologiques pour le secteur des services financiers. Le groupe propose des solutions intégrées dans les domaines de la négociation de titres, de la gestion de patrimoine, du courtage, de la gestion d'actifs, de la gestion des opérations financières du secteur institutionnel, de la gestion des investissements, de la gestion des placements privés, de la réalisation des opérations d'appel public à l'épargne, du financement, de la gestion financière d'entreprise, de l'exploitation commerciale, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc. Les produits sont dédiés essentiellement aux institutions financières, aux banques, aux gestionnaires de fonds, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d'assurance, aux courtiers de valeurs mobilières et aux organismes de placement. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de logiciels (98,5%) ; - ventes de solutions matérielles (1,2%) ; - ventes de parcs technologiques (0,3%). 95,9% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Logiciels